Vereador eleito defende reajuste do salário do Legislativo em 2018

Novidade na Câmara Municipal de Salvador a partir de janeiro, o vereador Felipe Lucas (PMDB) considerou acertada a decisão de aprovar o reajuste de 25% nos salários de vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários, que somente entrará em vigor em 2018, condicionado à recuperação da economia brasileira.

Em visita ao A TARDE nesta terça-feira, 20, Felipe disse ainda que seu nome “está à disposição” para a liderança do partido na Câmara, que terá, além dele, os vereadores Alfredo Mangueira e Daniel Rios. “Teremos uma reunião essa semana ainda com o presidente do partido, Lúcio (Vieira Lima, deputado federal) para decidir isso. Meu nome está à disposição", afirmou.

Quanto ao reajuste para vereadores, ele disse que o reajuste é cabido. "Mas o momento não é esse. Estamos vivendo um momento de recessão econômica, desemprego em um patamar nunca visto. Foi uma decisão acertada para aguardar 2018, havendo melhora na economia, percebendo reaquecimento. É importante valorizar e reconhecer esse trabalho do legislativo", ponderou.

Esporte

Ele defende a bandeira do esporte e disse que já está construindo projetos nesta área para apresentar ao longo de seu mandato. "Vamos tratar o esporte como ferramenta de inclusão social. Estamos construindo alguns projetos, temos muitas ideias em mente", afirmou.

“Temos um trabalho bacana chamado Boa Luta, na Boca do Rio, em parceria com Yuri Carlton, mestre de jiu jitsu, com atletas revelados, como Junior Cigano. Temos hoje 272 garotos que treinam jiu jitsu gratuitamente. Vamos pegar esse projeto e dar uma visibilidade maior, tentar convênio”, disse.

