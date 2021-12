Vereador é preso suspeito de envolvimento com jogo do bicho

O vereador de Camaçari Elinaldo Araújo (DEM), pré-candidato a prefeito do município com o apoio do prefeito ACM Neto, foi preso nesta quinta-feira, 10, por suspeita de integrar uma organização criminosa envolvida com a exploração do jogo do bicho no município, localizado na Região Metropolitana de Salvador. Após a coleta de provas, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) em Camaçari solicitou a prisão preventiva de Elinaldo e outras três pessoas: Cristiano Araújo da Silva, Ivan Pedro Moreira de Souza e Pedro de Souza Filho.

Segundo a investigação, o grupo de nome 'Pinta', que atuaria há pelo menos 28 anos na Bahia, praticou sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, além da exploração de jogo de azar. Além da prisão preventiva, o MP solicitou o bloqueio dos valores nas contas correntes dos denunciados e o fechamento de boxes do jogo do bicho, localizados no Centro de Camaçari.

Conforme as investigações, teria havido um enriquecimento ilícito de pelo menos R$ 5 milhões e a mulher do político, Ivana Paula Pereira de Souza da Silva, também pode estar envolvida na 'Pinta'. A apuração em torno do grupo foi iniciada em 2014, com a Operação Caronte.

