Vereador desiste de presidência da Câmara e gera surpresa

A decisão do vereador Geraldo Júnior (SD) de desistir da presidência da Câmara de Salvador e declarar apoio à candidatura do colega Leo Prates (DEM) foi recebida com surpresa por integrantes do movimento “Câmara Democrática”, do qual ambos também fazem parte.

Geraldo e Prates integram movimento – ao lado dos vereadores Isnard Araújo (PHS), Tiago Correia (PSDB) e Joceval Rodrigues (PPS) –, que faz oposição a uma possível candidatura à reeleição do atual presidente da Casa, Paulo Câmara (PSDB). Isnard e Joceval contaram ao A TARDE que ficaram surpresos com a o apoio de Geraldo a Prates.

Joceval afirmou que, após o declínio de Geraldo, vai se reunir com três vereadores que apoiam sua candidatura para decidir os próximos passos. O objetivo, conta ele, é que eles fiquem juntos, inclusive num eventual apoio a outro candidato.

Isnard, apesar da surpresa, disse que não há mudança na disputa pela presidência e que segue dialogando com os colegas. “Estamos tendo muitas conversas. Já conversei, inclusive, com o próprio Paulo Câmara. Não descarto apoiá-lo ou ele me apoiar”, disse ele. No PHS, além de Isnard, o recém-eleito Téo Senna também quer disputar a presidência da casa.

Os integrantes do Câmara Democrática acordaram que, em dezembro, aquele que conquistasse maior número de votos seria o candidato do grupo.

Vantagem

O apoio de Geraldo Júnior a Leo Prates dá vantagem ao democrata na corrida pela presidência da Casa. Prates, que já conta com seis votos do DEM, que terá a maior bancada da Casa a partir de 2017, deve contar também com os votos de três vereadores que apoiavam a candidatura de Geraldo Júnior.

“Geraldo Júnior é um dos quadros mais qualificados da Câmara Municipal de Salvador. Sua atitude demonstra que o Movimento Câmara Democrática não contempla projetos pessoais e trata-se de uma proposta construída de forma coletiva”, afirmou Prates.

Isnard conta, até o momento, com sete votos. Já o atual presidente Paulo Câmara, que ainda não declara, mas deve ser candidato, tem pelo menos 11 apoios.

