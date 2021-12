Vereador de Ilhéus é denunciado por tentativa de obstrução à Justiça

O vereador do Município de Ilhéus, Aldemir Santos Almeida (PP-BA), foi denunciado nesta quarta-feira, 19, pelo Ministério Público (MP-BA) por tentativa de obstrução à Justiça.

De acordo com a promotora de Justiça, Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano, no dia 10 de outubro de 2018, o parlamentar teria ameaçado uma das principais testemunhas da ‘Operação Xavier’, que apura a “atuação criminosa organizada de sucessivos grupos no âmbito da Câmara de Vereadores de Ilhéus”.

Na ocasião, Aldemir teria ligado para a câmara e tentado intimidar a testemunha, de modo que ela mudasse o depoimento dado ao MP.

Segundo a promotora, as investigações realizadas após este fato comprovam que a ameaça teve o “intuito de promover obstrução à Justiça".

