Vereador baiano é denunciado por uso eleitoreiro de entidade

A Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia (PRE-BA) entrou com representação junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) contra o vereador petista Luiz Carlos Santos Lima (Suíca), que se candidatou a deputado estadual nas últimas eleições, pedindo a cassação do seu registro ou diploma, caso surja, como suplente, a oportunidade de ele assumir uma cadeira no legislativo baiano.



Segundo a PRE, Suíca fez uso eleitoreiro da ONG Grupo Alerta Pernambués (GAP), que presta serviços públicos - cadastramento no Bolsa Família e no Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm), além de serviços sociais na comunidade.



A PRE também pede a aplicação de multa ao secretário municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Henrique Trindade, e ao presidente da ONG Grupo Alerta Pernambués (GAP), Edson Conceição de Araújo. Todos terão cinco dias, após receberem notificação, para apresentar defesa e provas, a serem julgadas pelo TRE-BA.



Na sua petição, a PRE reproduz fotos publicadas na internet e nas redes sociais que comprovam as propagandas eleitorais feitas "ostensivamente" pelo GAP em favor do candidato. Suíca, diz o documento, foi um dos responsáveis pela inauguração da atual sede da entidade, juntamente com o então secretário municipal Maurício Trindade.



Não fiscalizou



"O candidato fez uso e foi beneficiário de serviços públicos de caráter social, dotados de grande potencial de atração de eleitores", diz o procurador da República auxiliar, André Luiz Batista Neves, autor da representação. O secretário Henrique Trindade é responsabilizado pela falta de fiscalização e por não ter tomado providências, mesmo depois que o caso foi denunciado pela imprensa. Suíca diz que não dará declarações antes de ser notificado.

adblock ativo