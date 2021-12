Venda de 24 mil veículos à Uber será a maior da história da Volvo

A montadora sueca Volvo pode receber o maior pedido de sua história: 24 mil veículos. A requisição é da Uber, dona do aplicativo homônimo de transporte de passageiros. As duas empresas estreitaram o relacionamento há cerca de três anos, quando a companhia norte-americana sofreu com a perda de talentos da divisão de pesquisas de direção autônoma e um processo que ainda corre na Justiça por conta de segredos comerciais.

Os percalços fizeram com que a Uber ficasse atrás na corrida que acontece no Vale do Silício para ver qual empresa será a pioneira na direção autônoma eficiente – até agora, nenhuma das concorrentes conseguiu apresentar uma solução segura e de confiança.

Acordo

A condução autônoma é considerada um dos mercados promissores para o futuro próximo, podendo trazer receitas multibilionárias às companhias pioneiras. O negócio entre a Volvo e a Uber trata-se de um acordo não oficial, no qual a sueca fornecerá, a partir de 2019 até 2021, o modelo SUV XC90, topo de linha com tecnologia autônoma, desenvolvido pela divisão de pesquisa da Uber.

Um porta-voz da Volvo informou que o acordo cobrirá 24 mil veículos, os quais ainda não foram construídos. Caso o negócio aconteça, será o maior da Volvo em toda a sua história iniciada em 1927.

O Brasil ainda não conta com a tecnologia de direção autônoma. Entre os motivos, as condições das vias, sinalização e também o comportamento do brasileiro. Em entrevista ao Autoesporte, um engenheiro da Uber afirmou que os motoristas do Brasil precisam, primeiro, respeitar as leis de trânsito para que um veículo autônomo trafegue pelas ruas em segurança.

