Veja o que reabre em cada fase do plano de retomada econômica de Salvador

Shoppings centers, lojas do comércio de rua e templos religiosos estão entre os estabelecimentos que poderão ser reabertos em Salvador na primeira fase do plano de retomada econômica anunciado nesta terça-feira, 7, pelo governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto.

O início do plano depende da taxa de ocupação de leitos de UTI voltados para atender pacientes com coronavírus (veja aqui). Na primeira fase, também poderão funcionar centros comerciais e eventos em sistema drive in.

Na fase 2, poderão funcionar novamente academias de ginástica e similares, barbearias, salões de beleza, centros culturais, museus e galerias de arte, lanchonetes, bares e restaurantes.

Já na fase três, serão reabertos parques de diversões e temáticos, teatros, cinemas, casas de espetáculo, clubes sociais, recreativos e esportivos, centros de eventos e convenções. Veja abaixo os protocolos específicos para cada setor da fase 1:

Centros comerciais - Os shoppings e centros comerciais correlatos, que estavam funcionando somente no sistema drive-thru, poderão reabrir com atendimento presencial nas lojas seguindo os protocolos gerais, como o distanciamento social, higienização e obrigatoriedade do uso de máscaras para clientes e empregados, e os específicos, como a limitação de uma pessoa a cada nove metros quadrados em áreas comuns.

Além disso, dentro das lojas o limite será de uma pessoa a cada cinco metros quadrados. O estacionamento deve ser limitado a 50% das vagas e todos os funcionários deverão fazer testes de Covid-19 a cada 21 dias. Estará proibida a realização de eventos presenciais e o funcionamento dos estabelecimentos será de segunda a sábado, das 12h às 20h.

Não poderá haver consumo nas áreas de alimentação e tais estabelecimentos só poderão funcionar no sistema drive-thru ou para a retirada do produto no balcão. O consumo nas áreas de alimentação dos shoppings só deve ser liberado quando a cidade entrar na fase 2 do plano.

Comércio de rua - Para as lojas acima de 200 metros quadrados, também valem os protocolos gerais e os específicos. Entre os pontos específicos, estão o funcionamento apenas de segunda a sexta, das 10h às 16h; limitação de uma pessoa a cada nove metros quadrados; estacionamento restrito a 50% da capacidade para aqueles com mais de 10 vagas; atendimento prioritário para grupos de risco; proibição de eventos presenciais e consumo de alimentos no local.

Drive in - Os eventos que utilizem o sistema drive in deverão ter autorização prévia do poder público municipal; lotação do estacionamento com no mínimo 1,5 metro de distância entre os automóveis; venda de ingressos exclusivamente online, assim como a comercialização de alimentos e a entrega nos carros; e banheiro com fila virtual.

Templos religiosos - As igrejas e demais templos religiosos poderão funcionar sempre de segunda a sábado, das 10h às 20h, e domingo sem restrição de horário, com até 20% da capacidade do salão (sem ultrapassar o total de 50 pessoas).

Estarão proibidas aulas e reuniões e o fechamento de espaços para crianças. Além disso, o uso de máscaras nesses espaços, antes apenas uma recomendação, será obrigatório.

