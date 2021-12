Veja como votou cada senador na comissão do impeachment

A aprovação do parecer do senador Antonio Anastasia, na Comissão Especial do Impeachment no Senado, teve a votação que já era esperada, de acordo com os discursos que vinham sendo proferidos pelos membros do colegiado. Veja abaixo como votou cada senador, sendo SIM favorável à admissibilidade do processo de impeachment e NÃO contrário à continuidade do processo e ao parecer do relator.

Antonio Anastasia (PSDB-MG) - SIM

Hélio José (PMDB-DF) - SIM

Simone Tebet (PMDB-MS) - SIM

Dário Berger (PMDB-SC) - SIM

Waldemir Moka (PMDB-MS) - SIM

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) - SIM

Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) - SIM

Ronaldo Caiado (DEM-GO) - SIM

Gleisi Hoffmann (PT-PR) - NÃO

Lindbergh Farias (PT-RJ) - NÃO

José Pimentel (PT-CE) - NÃO

Telmário Mota (PDT-RR) - NÃO

Fernando Bezerra (PSB-PE) - SIM

Romário (PSB-RJ) - SIM

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) - NÃO

Wellington Fagundes (PR-MT) - SIM

Zezé Perrella (PTB-MG) - SIM

Ana Amélia (PP-RS) - SIM

José Medeiros (PSD-MT) - SIM

Gladson Cameli (PP-AC) - SIM

adblock ativo