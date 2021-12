Veja a repercussão do discurso de Dilma nas redes sociais

Enquanto a presidente afastada Dilma Rousseff (PT) discursa nesta segunda-feira, 29, no Senado, em seu processo de impeachment, internautas movimentam as redes sociais comentando a fala da petista. A hashtag #PelaDemocracia é o assunto mais comentado no Twitter com mais de 46,8 mil tweets.

A hashtag é usada por apoiadores de Dilma, que falam em golpe contra a democracia. As redes sociais também são usadas por internautas que pedem o afastamento da petista.

Além das publicações de apoio para os dois lados, os internautas também utilizam o espaço para brincar. Um dos memes é sobre a roupa de Dilma, que é comparada a uma poltrona.

adblock ativo