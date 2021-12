Vazia, AL-BA vota mudanças para servidor

Às vésperas do Natal, a Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) aprovou nesta quarta-feira, 23, com voto contrários da oposição, mudanças na estabilidade financeira, férias e concessão de licença-prêmio para servidores públicos estaduais.

Há 15 dias, servidores lotaram a Casa para protestar contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 148/2015 e Projeto de Lei 21.631/2015. Um grande esquema de segurança foi montado com alguns dias de antecedência.

Pressionado na ocasião, o presidente da Casa, Marcelo Nilo (PDT), informou que as matérias referentes aos servidores seriam votadas somente no dia 7 de janeiro.

Uma semana depois, Nilo mudou o cronograma pela primeira vez e disse que o projeto dos servidores seria apreciado no próximo dia 29 de dezembro. Porém, com seguidos dias de votação, Nilo colocou a pauta para andar e concluiu nesta quarta os trabalhos legislativos do ano.

Se o objetivo era esvaziar a Casa e arrefecer os ânimos da oposição, a estratégia surtiu efeito. Se há 15 dias o movimento na Assembleia era grande, nesta quarta um grupo menor ocupou as galerias do plenário.

Ainda assim, os servidores vaiaram e gritaram "a Bahia vai parar". O grupo também cantou os versos "Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão".

Mudanças

Entre as alterações mais importantes está o número de anos investidos em um cargo para incorporação da estabilidade financeira. Hoje, o servidor deve estar na função por cinco anos consecutivos ou 10 intercalados para incorporar o benefício.

No texto original, o governo sugeria a mudança para oito anos consecutivos e 15 intercalados para que o funcionário tivesse o direito. Por meio de emenda, o deputado Nelson Leal (PSL) acrescentou tabela proporcional ao tempo de exercício de cargo comissionado, funções de confiança e cargos eletivos.

Outra mudança foi a extinção da licença-prêmio para os novos servidores e duas regras de transição para os ativos. Atualmente, a cada cinco anos de trabalho, sem interrupção, o servidor tem três meses de folgas remuneradas. Mas, até então, o estado permitia acumular para receber no ato do desligamento ou da aposentadoria.

Orçamento

A Assembleia também aprovou nesta quarta o orçamento de 2016 do estado, com receita estimada e despesa fixada em R$ 42,6 bilhões. O valor é 6,5% superior ao orçamento aprovado para este ano, da ordem de R$ 40 bilhões.

Com a votação da matéria, a Assembleia entra em recesso e retornará no dia 1 º de fevereiro.

Caso arquivado

Por 4 votos a 2, a mesa diretora da Assembleia arquivou o caso envolvendo o deputado Targino Machado (DEM) e um policial militar que trabalha na Casa.

O sargento Lourival Araújo, da Polícia Militar, acusou Targino de agressão e de chamá-lo de "neguinho", durante tumulto na tribuna de imprensa da Assembleia no último dia 9.

Targino disse que xingou o sargento, mas nega ter usado o termo "neguinho". "Chamei ele de v., de f.d.p. Nunca usaria como xingamento algo que mais parece um tratamento carinhoso, que é como eu chamo minha mulher, no feminino", declarou o deputado.

