Vânia Galvão cobra explicações sobre prisão de militante

Líder do PT na Câmara Municipal de Salvador, a vereadora Vânia Galvão emitiu nota cobrando explicações sobre a prisão do militante do partido Walter Takemoto. O integrante do Movimento Passe Livre (MPL) foi detido neste domingo, 13, na porta de casa onde mora depois de participar de uma manifestação pró-Dilma.

Após ser solto, Takemoto divulgou um vídeo falando sobre o momento de sua prisão e acusou o Serviço de Inteligência do prefeito ACM Neto de comandar a ação. Diante da acusação, Vânia pediu esclarecimentos. "É preciso uma explicação coerente sobre essa relação entre Serviço de Inteligência da prefeitura e o comando da PM", questionou Vânia, em nota.

A Assistência Militar da Prefeitura do Salvador esclareceu que não teve participação na prisão de Takemoto.

