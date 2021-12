"Vamos até a última gota de suor com ele", afirma Wagner sobre a liberdade de Lula

O ex-governador da Bahia, Jaques Wagner – presente no desfile que comemora da Independência da Bahia na manhã desta segunda-feira, 2 – reafirmou mais uma vez que o foco do PT é buscar a liberdade do ex-presidente Lula, preso desde 7 de abril deste ano.

"O nosso caminho está traçado, é um caminho que Lula concorda. Todos nós acreditamos (na liberdade) e vamos até a última gota de suor com ele. Nós não temos porque concordar (com a prisão)", afirmou o petista

Wagner acrescenta que será difícil cruzar os braços em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em não aceitar o pedido de liberdade de Lula. "Nós queremos justiça, não consideramos esse julgamento justo. Se nós aceitarmos e seguirmos para um plano B (nas eleições), estaremos acatando a sentença de Sérgio Moro", disse.

adblock ativo