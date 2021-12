Vaiada, Yoani elogia liberdade de expressão dos brasileiros

"Será uma grande alegria para mim se um dia, em Cuba, as pessoas puderem se manifestar desta maneira". Foi com esta declaração que a blogueira cubana Yoani Sánchez reagiu ao protesto de manifestantes que a aguardavam ontem no Aeroporto de Salvador.

Em entrevista ao A TARDE, a jornalista afirmou que vê os protestos como naturais da democracia. Ela desembarcou, por volta das 8h30, na capital baiana. Ela veio participar de palestra sobre liberdade de expressão e assistir à exibição do documentário "Conexão Cuba x Honduras", do cineasta baiano Dado Galvão.

No saguão do aeroporto, o clima era pouco amigável. Com faixas e cartazes, um grupo de representantes da União da Juventude Socialista (UJS) e da Associação José Martí Bahia protestava contra Yoani, a classificando como uma "personalidade fabricada" e "financiada pelos Estados Unidos".

Do Aeroporto de Salvador, de onde teve que sair por um portão lateral por conta dos manifestantes, Yoani seguiu para Feira de Santana. A ativista cubana se notabilizou internacionalmente como autora do blog Generatión Y. Burlando o controle do acesso à internet existente em Cuba, ela critica e denuncia violações aos direitos humanos do governo Raúl Castro.

Um dos responsáveis pelos protestos no Aeroporto de Salvador, o estudante de direito e diretor de formação da UJS, Caio Marques, afirmou que o objetivo do grupo é o de denunciar os ataques de Yaoni ao regime castrista, que segundo eles seriam financiados pelos Estados Unidos. "Defendemos o direito de ela se manifestar. O que não defendemos é que ela receba dinheiro para isso".

Deputado comunista - O deputado estadual Álvaro Gomes (PCdoB) decretou ontem, em discurso na Assembleia Legislativa, a blogueira cubana Yoani Sánchez, "persona non grata" na Bahia, "pelos democratas e revolucionários" por estar "a serviço do imperialismo" e ser "financiada pela CIA" para, conforme o comunista, "desestabilizar um dos regimes mais bonitos e reconhecidos pelo mundo, que é o de Cuba". "Quem não é bem-vista no seu país, não pode ser bem recebida aqui", disse Gomes.

Colaborou Biaggio Talento*

