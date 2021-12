‘Vai ter que provar ou estará em maus lençóis", diz Eduardo sobre servidor que citou Bolsonaro:

Após suspeitas sobre superfaturamento na compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou, nesta quarta-feira, 23, que o servidor que citou o presidente Jair Bolsonaro na suspeita de irregularidades na compra do imunizante terá que apresentar provas ou estará "em maus lençóis".

O deputado disse não se lembrar de foi alertado sobre o assunto pelo deputado Luís Miranda (DEM-DF), colega de parlamento e irmão do servidor da Saúde que fez as revelações.

"Ele (servidor) vai ter que provar o que diz ou estará em maus lençóis. É uma acusação muito grave", disse Eduardo Bolsonaro.

Indagado se chegou a ser avisado sobre a suspeita de irregularidade pelo deputado Luís Miranda, Eduardo Bolsonaro respondeu que não se lembra se recebeu algum alerta.

"Tenho um zilhão de grupos de WhatsApp. Se ele mandou alguma coisa aqui, pode dizer depois que me alertou e eu não me lembro.", declarou.

Em seguida, o deputado pegou o celular para mostrar ao jornalista de O GLOBO o registro de mensagens com Miranda no aplicativo, mas não havia qualquer comunicação. O parlamentar, em seguida, afirmou que costuma apagar as mensagens com frequência.

adblock ativo