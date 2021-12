Usuário marca "bunker" que seria de Geddel no Google Maps

O apartamento 201 do edifício residencial José Silva Azi, na rua Barão de Lorêto, na Graça, ficou conhecido como o "bunker" de Geddel Vieira Lima (PMDB) depois que a Polícia Federal achou R$ 51 milhões no imóvel. Agora o termo também está "cravado" no mapa de Salvador divulgado pelo Google.

A marcação foi feita por um usuário anônimo do serviço de mapas online da empresa e permanece ativa e visível para qualquer usuário. Além do título "Bunker de Geddel Vieira Lima", o internauta ainda postou uma foto da fachada do edifício para não ter dúvidas sobre o endereço.

A marcação recebeu comentários criticando o político e brincando com a descoberta do "bunker".

Marcação foi feita por usuário anônimo do Google Maps (Foto: Reprodução | Google Maps)

Após a descoberta do dinheiro, que estava guardado em caixas e malas, peritos da Polícia Federal identificaram a digital do ex-ministro nas cédulas encontradas no local. Com isso, foi determinada a conversão da prisão domiciliar, que Geddel cumpria no apartamento no Jardim Apipema, em Salvador, para prisão preventiva.

Depois de ser preso, Geddel foi levado para Brasília, onde está detido. A defesa do ex-ministro não nega nem confirma se o dinheiro pertence ao político. Guardar dinheiro em uma casa não configura crime, contudo a polícia acredita que o montante foi obtido de forma irregular por meio de propina.

PF achou digitais de Geddel no dinheiro achado em imóvel (Foto: Divulgação | PF)

