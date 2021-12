Universidade alemã nega título de pós-doutorado de ministro da Educação

A Universidade de Wuppertal, localizada na Alemanha, negou que o atual ministro da Educação, Carlos Decotelli tenha título da instituição. A universidade explicou que o economista permaneceu como pesquisador visitante por três meses, de março a janeiro de 2016.

No currículo do ministro, publicado na plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), consta a permanência por dois anos.

Através de sua assessoria, a instituição alemã também afirmou que durante os três meses de permanência, Decotelli desenvolveu uma pesquisa sob a orientação da especialista em teoria do design com foco em metodologia, planejamento e estratégia, Birgitte Wolf.

Procurar pelo jornal Folha de São Paulo, a professora disse que a universidade alemã não fornece o título acadêmico de pós-doutorado e que Decotelli trabalhou no projeto de pesquisa sob sua supervisão, mas retornou ao Brasil para realizar a pesquisa empírica.

