Uma semana após propor multa a Bolsonaro, vice de Aras pede dispensa do cargo

Uma semana após apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral uma ação que previa uma multa ao presidente Jair Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada, o vice-procurador geral Renato Brill de Góes pediu dispensa do cargo.

O comunicado feito ao procurador-geral da República, Augusto Aras, foi divulgado nesta quinta-feira (24).

O vice de Aras pediu o desligamento por motivos pessoais, de acordo com informações do G1. A sua saída oficial deve acontecer no mês de julho. Ele havia sido indicado por Aras no ano passado.

O PGR agora deverá indicar um substituto para Renato Brill de Góes, que entrou com uma ação no TSE para que Bolsonaro fosse punido por ter exibido uma camiseta com a mensagem "É melhor Jair se acostumando. Bolsonaro 2022", durante um evento de entrega de títulos de propriedade em Marabá, no Pará.

No pedido de desligamento, o vice-procurador agradece a Aras pela "confiança" em nomeá-lo ao cargo de tamanha "responsabilidade".

"O desenvolvimento de ferramentas e procedimentos internos para controle de prazos e produtividade mostrou-se necessário, mas o comprometimento da equipe suplantou todas as dificuldades. Foram meses de incessante trabalho e dedicação, necessários para fazerem prevalecer os princípios republicano e democrático, garantidos por meio da periodicidade do voto”, disse.

adblock ativo