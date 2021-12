"Uma reforma ministerial é uma reforma ministerial”, diz Augusto Aras sobre mudanças no governo

O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse nesta terça-feira (30) que a preocupação do momento deve ser o combate à pandemia da covid-19 e não questões políticas. Ao ser questionado sobre a demissão do ministro da Defesa e dos chefes das Forças Armadas, ele disse que via “a reforma ministerial sem alardes, como algo normal de qualquer governo que busca ajustar seus auxiliares”.

As mudanças “fazem parte da normal e regular renovação de quadros, feita pelo presidente da República. O presidente já havia anunciado uma reforma ministerial. E como houve mudança no Ministério da Defesa, os chefes das forças armadas foram substituídos”.

De acordo com ele, é hora de pensar na democracia e cuidar das pessoas. “É para isso que as instituições do Estado existem, para que as coisas ocorram sem muita repercussão na sociedade. Estão fazendo uma tempestade num copo de água. Uma reforma ministerial é uma reforma ministerial. Essas mudanças acontecem todos os dias. Normalidade democrática. Precisamos de estabilidade para enfrentar a covid. O foco deve ser esse”, disse ele.

