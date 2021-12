Um dos 11 operadores investigados pela Lava Jato está na BA

Nesta nova fase da operação Lava Jato, batizada de "My Way", deflagrada nesta quinta-feira, 5, a Polícia Federal (PF) apura a atuação de 11 operadores no esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a diretoria de serviços da Petrobras. Um desses investigados, segundo a PF, estaria em Salvador e teve um mandado de condução coercitiva expedido. Até o momento, não há informações se os policiais federais conseguiram localizá-lo. Ao todo, a justiça emitiu 25 mandados de condução coercitiva.



Na capital baiana, os agentes também cumprem dois mandados de busca no Condomínio Serra da Raiz, rua da Grécia, no bairro do Comércio. Há informações que no local funciona uma empresa da área de óleo e gás. O clima no local é de expectativa. Os funcionários que trabalham no condomínio têm acesso ao prédio, mas a imprensa foi impedida de entrar e aguarda novidades do lado de fora. Por volta das 11h, um agente federal informou que ainda não há previsão para concluir a ação.



Em São Paulo, o tesoureiro do PT João Vaccari Neto foi levado para a sede da Polícia Federal, nesta manhã, durante a ação da PF.

De acordo com o delegado Igor Romário de Paulo, que concedeu entrevista na sede da PF em Curitiba na manhã desta quinta, os operadores eram responsáveis por intermediar o pagamento por parte das empresas com contratos com a Petrobras e os agentes públicos. Eles tinham atuação semelhante a do doleiro Alberto Youssef, mas em escala menor.

Segundo o delegado, 26 empresas estão envolvidas nessa fase da operação, sendo que uma delas, com sede em Santa Catarina, não tinha envolvimento com o esquema de corrupção, mas sua sede era utilizada para guardar documentos envolvendo outra empresa com participação na lavagem de dinheiro.



"A maioria das empresas é de fachada, serviam para expedir nota para justificar serviços que não eram realizados", explicou o delegado, acrescentando que também há uma empresa de construção de tanque e com contrato com a BR Distribuidora, que ao mesmo tempo realizava ações lícitas e ilícitas.



Santa Catarina



Um dos principais focos dessa fase da operação foi a coleta de provas contra esse novo núcleo de operadores da lavagem de dinheiro, de acordo com o procurador regional Carlos Fernando. Mas a ação também atuou buscando informações sobre um esquema envolvendo uma empresa de Santa Catarina com contrato com a BR Distribuidora.



Um sócio e um diretor desta empresa, que não tiveram os nomes revelados, foram presos. Outro sócio, que teve mandado de prisão expedida, está em viagem aos Estados Unidos. A PF aguarda o seu retorno ainda nesta quinta para ser conduzido ao órgão. De acordo com o delegado, por enquanto ele não é considerado foragido.



Os policiais federais também não localizaram uma pessoa que tinha mandado de prisão preventiva expedida no Rio de Janeiro. Entre os mandados de condução coercitiva cumpridos um foi contra o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. De acordo com o procurador, ele foi conduzido para prestar esclarecimentos sobre denúncias de que ele teria solicitado doações legais e ilegais para pessoas com contrato com a Petrobras.



O procurador disse que não é possível informar o destino desse dinheiro. O delegado também reforçou que "por enquanto não é possível estabelecer ligação com nenhum partido político".

