Ufba vai realizar ciclo de debates sobre conjuntura política

Entre os próximos dias 4 e 8 de abril, a Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba) vai promover um ciclo de debates sobre a atual conjuntura política no Brasil e o futuro da democracia, com a participação de professores acadêmicos, políticos e especialistas em diversas áreas.



O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira, 28, pelo reitor da Ufba, João Carlos Salles, durante o ato, realizado no Salão Nobre da Reitoria, no Canela, onde professores e alunos da Ufba, entidades e coletivos universitários e culturais se manifestam em defesa da democracia.



O ciclo vai ser realizado a partir das 18h no Salão Nobre da Reitoria, com transmissão online com apoio da TV Ufba e do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb). João Carlos Salles ressaltou que, neste momento de tensão política, a universidade dará sua contribuição proporcionando as condições do bom debate, da boa enunciação.



"E, ao mesmo tempo, ela precisa defender sua própria natureza como instituição pública, gratuita, de qualidade e inclusiva", afirma. Segundo ele, os participantes do ciclo têm grande ligação com a universidade e que têm divergências, mas todos defensores da democracia.



"As pessoas que estão aqui anunciadas têm divergência entre si, mas todas têm tradição progressista, que nos leva a julgar quem são as pessoas adequadas para pensar a universidade hoje e a conjuntura de crise que vivemos e o futuro da democracia", disse o reitor. Por dia, serão quatro participantes.



Entre eles, estão o sociólogo Ricardo Antunes, a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), o filósofo Vladimir Safatle, professor da Universidade de São Paulo (USP), o cientista político e professor da Ufba Jorge Almeida, o economista Nildo Ouriques e o jornalista e professor da Ufba Emiliano José, ex-deputado federal pelo PT.



O ciclo de debates é realizado em parceria com a Apub (Sindicato dos professores das Instituições Federais de Ensino da Bahia), Assufba (Sindicato dos Trabalhadores Técnico Administrativos da Ufba e UFRB) e DCE (Diretório Central dos Estudantes).



Ato



Com o Salão Nobre lotado para o ato em defesa da democracia, os manifestantes levaram cartazes e gritaram palavras de ordem como "não vai ter golpe". O ato contou com apresentações culturais de diversos grupos de Salvador e exibição de vídeos que tratavam do tema democracia.



Em um dos vídeos, um grupo de artistas, como os cantores Tico Santa Cruz Arnaldo Antunes, e Chico César e os atores Marina Person, Tonico Pereira e Daniel Dantas se posiciona a favor da democracia e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. No ato, foi apresentado um manifesto da Apub em que se posiciona contra o golpe em curso no país e a favor da democracia.



O reitor da Ufba, João Carlos Salles, leu uma nota pública da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) demonstrando "preocupação com cenário político das instituições e com a democracia". "Os reitores e as reitoras das Universidades Federais repudiam argumentos pseudo-jurídicos utilizados para encobrir interesses político-partidários, com a divulgação seletiva de elementos processuais antes da conclusão dos processos, ignorando o princípio da presunção de inocência", diz a nota pública.



O professor da Ufba Albino Rubim, membro da comissão organizadora do ato, afirmou que é preciso buscar a democratização dos meios de comunicação. "A democracia corre risco, há um golpe em curso disfarçado ou travestido de arcabouço jurídico", disse.

