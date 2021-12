Twitter exclui vídeo de Roberto Jefferson por "ameaça de violência"

O presidente nacional do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, teve um vídeo removido da rede social Twitter, neste domingo, 4, em que aparecia convocando a população a se armar para combater o "Satanás que quer fechar igreja".

Na publicação, datada da última sexta-feira, 2, o ex-deputado apresentava o que chamou de "kit anti-satanás". Além de uma arma, o político exibia como parte do "kit" um cabo de enxada, um taco de beisebol e um chicote. O vídeo era acompanhado pela mensagem: "Kit anti-satanás: os comunistas que querem fechar as igrejas devem ser exorcizados”. O Twitter informou que a publicação violou as regras de conduta.

Condenado no mensalão e recentemente aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Jefferson também sugeria que cristãos usassem uma balaclava na "hora que chegar o Satanás para fechar a igreja" porque "não pode respirar o ar do Satanás, para não adoecer". Apesar de ter recomendado a proteção, o ex-parlamentar usa as redes sociais para desencorajar medidas preventivas contra o novo coronavírus.

adblock ativo