Twitter bloqueia conta de blogueiro por determinação de Moraes

O Twitter bloqueou a conta do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em seu perfil, Eustáquio vinha divulgando declarações do caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, que tem articulado um movimento em defesa do impeachment de ministros do Supremo nos atos do dia 7 de setembro.

O blogueiro chegou a realizar, inclusive, transmissões ao vivo com Zé Trovão, alvo de um mandado de prisão em aberto. O caminhoneiro ainda não foi localizado pela Polícia Federal.

Por meio de nota, o Twitter informou que, quando toma medidas, "seja por violação às suas regras ou em atendimento a requisições legais", deixa um aviso para indicar a ação tomada e o motivo". Na conta de Eustáquio, há o aviso de bloqueio "em resposta a uma demanda judicial".

Anteriormente, a plataforma já bloqueou, por violação às suas políticas, contas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que incentivavam agressões a ministros do STF.

Eustáquio já havia sido investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, aberto no ano passado a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), e chegou a passar um tempo preso.

adblock ativo