TV Brasil não exibiu Marina ao vivo no Roda Viva; veja aqui

Os telespectadores da TV Brasil, televisão pública do governo federal, não puderam ver "ao vivo" a ex-senadora Marina Silva, na noite desta segunda-feira, 21, quando ela foi a entrevistada do Programa Roda Viva, da TV Cultura. Segundo a assessoria da TV Brasil informou à reportagem, um "problema técnico de polarização de sinal", "causado por falha humana", impediu que o acordo entre a TV Brasil e a TV Cultura fosse cumprido, com a retransmissão do programa. O programa com Marina Silva será exibido nesta terça-feira, 22, às 22 horas.

De acordo com a TV Brasil, um funcionário novo que estava no posto de trabalho no Rio de Janeiro, onde chegou a transmissão da TV Cultura, na hora do início do programa Roda Viva, "não conseguiu sincronizar o sinal que chegava de São Paulo". Quando o técnico mais antigo, conhecedor do procedimento chegou, já havia se passado 15 minutos do início do programa com Marina Silva na TV Cultura. A direção de Programação da TV Brasil decidiu, então, reprisar um programa antigo, com o artista e escritor, Nuno Ramos.

Em mais um erro de operação, o programa velho foi exibido com a tarja de "ao vivo". Quando as queixas começaram a surgir, no intervalo do programa, a TV Brasil exibiu um comunicado, explicando que "por problemas técnicos", a emissora estava "impossibilitada de exibir o programa Roda Viva", mas informava que nesta terça-feira, às 22 horas, a entrevista de Marina Silva seria exibida "na íntegra".

Em nota oficial, a TV Brasil esclareceu que "uma falha na recepção do sinal enviado pela TV Cultura (SP) para a TV Brasil no Rio de Janeiro impossibilitou a transmissão do programa" Roda Viva, com Marina Silva. A TV Brasil diz que "a empresa usou as redes sociais para comunicar o ocorrido aos telespectadores" e informar que o "Roda Viva será exibido hoje", no lugar de Arte do Artista e Samba na Gamboa, que serão exibidos na próxima terça, 29.

A TV Brasil foi criada em dezembro de 2007 e é gerida pela EBC - Empresa Brasileira de Comunicação, que também é responsável, entre outros órgãos, pela Agência Brasil, nove rádios, e a NBR, o canal de transmissão oficial da programação da presidente Dilma Rousseff.

Pronunciamento

Na noite de segunda-feira um outro problema foi enfrentado pelo governo, com a retransmissão do início do pronunciamento da presidente Dilma Rousseff em algumas emissoras de TV. A falha, neste caso, foi na retransmissão do sinal da Embratel. As emissoras que estavam captando o sinal por outra operadora não enfrentaram falha na transmissão.

Veja o Roda Viva desta segunda, 21, com Marina Silva

Tânia Monteiro | Agência Estado TV Brasil não exibiu Marina ao vivo no Roda Viva; veja aqui

adblock ativo