Tumulto marca início de votação do PEE na Assembleia

O novo Plano Estadual de Educação (PEE), que apresentará as diretrizes para os conteúdos a serem ensinados nas escolas da rede estadual nos próximos 10 anos, deve ser votado nesta quarta-feira, 4, sem referência a questões relacionadas a gênero e identidade sexual. Um acordo entre os deputados do governo, bancada evangélica e oposição criou um texto "intermediário" que retirou palavras como "gênero", "diversidade sexual, racial e cultural".



O texto agora fala de forma genérica sobre "respeito a todas as diversidades" sem classificar quais. O deputado Pastor Sargento Isidório chegou a apresentar uma emenda contrária aos temas e que defendia o ensino do criacionismo, mas foi rejeitada pelos representantes das quatro comissões.

Durante a manhã, por conta de manifestação de grupos contrários e favoráveis à emenda, a discussão entre os deputados precisou ser interrompida. Pela tarde, os militantes continuavam a se aglomerar na porta das galerias da Casa, o que dificultou o ingresso no local.



Representantes dos dois lados conseguiram ingressar nas galerias depois da intervenção da polícia legislativa.

