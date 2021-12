'Tudo será apurado', garante Lewandowski

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, acredita que "as instituições brasileiras" vão garantir a apuração de todos os fatos que vêm sendo revelados pela Operação Lava Jato. "As instituições estão funcionando normalmente, nós temos uma boa Constituição e, enfim, tudo será apurado como mandam as leis e a Carta Magna do país". Ele deu essa declaração, na segunda-feira, 9, após proferir palestra, em Salvador, alusiva aos 50 anos da Associação dos Magistrados da Bahia.

Indagado se o STF estaria preparado para a nova "batalha" judicial (após o mensalão), que julgará as denúncias de desvios na Petrobras, respondeu: "O Supremo está preparado para examinar qualquer questão que lhe seja ofertada".

Medindo as palavras e procurando evitar polêmicas, Lewandowski não criticou a demora da presidente Dilma Rousseff de nomear o 11º ministro do STF. "É preciso muita reflexão para nomear os 11 ministros da Suprema Corte. Estamos aguardando com tranquilidade que a presidente indique um nome e o Senado possa aprová-la oportunamente".

Seguindo a linha de olhar a realidade do país com lentes de telescópio, sempre evitando frases fortes, o ministro usou grande parte do tempo da palestra aos juízes para tentar entender o presente "complexo" que provoca "tanta angústia", através das reflexões dos filósofos gregos, em especial dois deles pré-socráticos, Parmênides e Heráclito.

O primeiro dizia que "o todo permanece como está e o ser é essencialmente imutável". Já Heráclito, que Lewandowski disse ter mais "afinidade", propunha o contrário, "tudo se move, tudo se transforma, nada permanece o mesmo, a única realidade do mundo é a mudança". Com isso ele quis teorizar que "os cargos e o poder" passam e é preciso ser humilde diante disso.

Papa

Logo depois de falar dos filósofos, o presidente do STF relatou viagem recente feita à Europa. Primeiro passou pela Itália e se encontrou com o papa Francisco, com quem teve uma audiência de 20 minutos.

Da Itália, seguiu para a Inglaterra, onde se encontrou com o presidente da Suprema Corte Inglesa e com a rainha da Inglaterra para um almoço no Palácio de Buckingham. Testemunhou simplicidade, mas com muitos "ritos".

Com esses relatos e reflexões, Lewandowski concluiu que "a vida seria melhor no Brasil se as coisas fossem mais simples e as pessoas solidárias". No entanto, explicou que a Justiça necessita manter seus ritos, pela tradição desse poder.

Realidade

Convidado a falar após o ministro, o governador Rui Costa, ao contrário do presidente do STF, aplicou na plateia uma dose cavalar de realidade. Começou dizendo que a Bahia é o 23º estado brasileiro em receita per capita, para reiterar que os recursos são escassos inclusive para patrocinar os serviços judiciais convenientemente.

Para melhorar o cenário, o governador pediu que o Congresso Nacional aprove as reformas tributária, política e do Código Penal.

Numa alusão à Operação Lava Jato, o governador destacou a urgência principalmente de uma reforma política com a aprovação do financiamento público de campanha.

Caso contrário, segundo Rui Costa, o país continuará vivendo "períodos de escândalos".

adblock ativo