Tucanos defendem convocação de novas eleições para presidente

Lideranças tucanas e de partidos aliados se revezarem no palanque na convenção nacional do PSDB que acontece neste fim de semana em Brasília para defender a convocação de novas eleições para presidente da República.

O líder tucano no Senado, Cássio Cunha Lima (PB), pediu que o partido adote abertamente esta bandeira. "Defendo que o PSDB apoie abertamente a convocação de novas eleições", afirmou.

Apesar da defesa enfática, Cunha Lima esclareceu que "isso não significa uma tentativa de golpe", como acusam os petistas. Ele ainda fez um apelo para que os tucanos participem das manifestações contra a presidente Dilma Rousseff marcado para 16 de agosto.

O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio (SP), seguiu na mesma linha. "A melhor coisa que poderia acontecer é o TSE cassar o mandato da presidente e afastar este governo corrupto."

A aposta dos tucanos é que a presidente e o vice-presidente Michel Temer (PMDB-SP) tenham seu diploma eleitoral cassados no TSE, onde tramita uma ação do partido acusando o PT e a presidente de abuso de poder econômico na campanha eleitoral do ano passado. O senador Aécio Neves (MG) será o último a discursar na convenção deste domingo.

