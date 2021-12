TSE retoma julgamento da chapa Dilma-Temer; acompanhe ao vivo

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomaram na manhã desta quarta-feira, 7, por volta das 9h10, o julgamento que pode cassar a chapa Dilma-Temer. A expectativa é que seja discutido se será considerado os depoimentos de delações na Operação Lava Jato.

O tema começou a ser discutido nesta segunda, 7, no primeiro dia da sessão, quando as defesas de Dilma e Temer defenderam que o material não seja usado. Já o relator do processo, o ministro Herman Benjamin, tem posição contrária. Para ele, as delações confirmam o pagamento de caixa 2 para a chapa, configurando irregularidade.

O mesmo posicionamento tem o vice-procurador geral eleitoral Nicolao Dino, que alega que a campanha da Dilma e Temer recebeu cerca de R$ 150 milhões em caixa 2 da Odebrecht.

