TSE recebe consulta de Dilma sobre plebiscito

No final da última sessão do primeiro semestre do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a presidente da Corte, Cármen Lúcia, informou que recebeu do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, uma consulta da presidente Dilma Rousseff sobre o tempo mínimo de preparação e os recursos necessários para a realização do plebiscito sobre reforma política.

Cármem Lúcia disse que convidou os presidentes de todos os 27 Tribunais Regionais Eleitorais para discutir o assunto nesta terça, 2. Ela também afirmou que, se for necessário, também convocará sessões extraordinárias do Tribunal para tratar do assunto durante o recesso de julho.

O ministro Gilmar Mendes, que também integra o TSE, além do Supremo Tribunal Federal, fez questão de ressaltar que cabe ao Congresso Nacional convocar o plebiscito e não à Presidência da República. "É preciso que as coisas sejam orientadas pela pauta da legalidade", disse Gilmar Mendes. "Essa questão é competência do Congresso", completou.

