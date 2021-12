TSE lança campanha nas redes sociais para esclarecer mitos eleitorais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lança, neste domingo, 18, uma campanha nas suas redes sociais para esclarecer questões sobre o processo de votação, opções de voto e o resultado de um pleito, informa a Agência Brasil.

Nomeada de "Mitos Eleitorais", o objetivo da campanha é desmistificar alguns assuntos e esclarecer o eleitor brasileiro. O primeiro tema será "Votar nulo anula uma eleição?" O projeto tem nove vídeos de curta duração que serão veiculados neste mês e em julho no Facebook e no Twitter do Tribunal.

Os outros assuntos que serão abordados são: "Voto em branco vai para quem está ganhando?", "Voto em branco é igual a voto nulo?", "É eleito sempre o candidato que possui mais votos?", "Quem não votou na última eleição não pode votar na próxima?", "Depois da eleição é possível saber em quem o eleitor votou?", "Quem é convocado para ser mesário, será convocado sempre?", "Ninguém pode ser preso no dia da eleição?" e "O eleitor pode votar usando a camiseta do seu partido?".

Votar nulo, anula uma eleição? Muita gente diz que sim. Não caia nessa! Esse é só mais um dos #mitoseleitorais que são espalhados por aí. pic.twitter.com/Ka2IieulA1 — TSE (@TSEjusbr) 18 de junio de 2017

Antes de assistir ao vídeo, responda: voto branco é igual ao voto nulo? Ah, não deixe de retuitar o vídeo! Compartilhe verdades, não mitos. pic.twitter.com/luIOLDcphL — TSE (@TSEjusbr) 18 de junio de 2017

