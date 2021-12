TSE determina retirada de links ofensivos contra Dilma

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Tarcisio Vieira determinou que o Facebook e os administradores da página A Voz Conservadora retirem imediatamente do ar os links de caráter agressivo à honra da candidata Dilma Rousseff.

O ministro analisou a representação da coligação da candidata, que aponta que a página do Facebook publicou que Dilma "seria responsável por formação de grupo terrorista, além da responsabilidade de assassinatos específicos" e que a candidata "teria praticado crime de homicídio". A coligação alegou que as postagens representam calúnia e têm a finalidade de prejudicar a candidata.

O ministro Tarcisio Vieira destacou, em sua decisão, que é "evidente a agressão à honra da candidata, sendo nítido o abuso no exercício do direito de crítica". Segundo ele, as afirmações de que Dilma Rousseff seria responsável pela formação de grupo terrorista e de que teria cometido assassinato "extravasa o direito de crítica para além de qualquer dúvida razoável, configurando, em tese, abuso de liberdade de expressão e violação à legislação eleitoral".

