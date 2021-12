TSE confirma elegibilidade do prefeito e vice de Candeias

O Tribunal Superior Eleitoral confirmou na segunda-feira, 13, a manutenção do prefeito de Candeias (na Região Metropolitana de Salvador), Sargento Francisco (PMDB) e do vice Bom Jorge (PRB) no comando da gestão da cidade.

A candidata derrotada no pleito de 2012, Maria Rita Vieira de Oliveira, entrou com recurso no TSE contra expedição de diploma do candidato eleito, Sargento Francisco. O TSE, por sua vez, julgou que, de acordo com o Código Eleitoral, não cabe o recurso da falta de elegibilidade.

O processo foi extinto pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) e os candidatos eleitos poderão continuar normalmente os trabalhos na administração do município.

