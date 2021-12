TSE analisa pedido para prorrogar biometria

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Gilmar Mendes, analisa um pedido para prorrogar o prazo para o recadastramento biométrico na Bahia. A solicitação foi feita pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O pedido foi feito por meio da seccional baiana da entidade (OAB-BA), que já havia requerido a extensão da data-limite ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), mas foi negado. Com a recusa, a OAB-BA solicitou a intervenção da OAB nacional.

Assinado pelo presidente da OAB, Cláudio Lamachia, e pelo presidente da seccional baiana, Luiz Viana Queiroz, o ofício foi direcionado ao presidente do TSE.

“A propósito, causa preocupação à OAB a exiguidade do prazo concedido até 31 de janeiro e a extensa quantidade de cidadãos ainda não atendidos, nada obstante as notícias veiculadas informarem que nesses últimos dias cidadãos foram atendidos à 1h da madrugada, horário inclusive que já se forma a fila para o próximo dia”, destaca Lamachia, no texto do ofício.

Segundo dados do TRE-BA, o processo de revisão biometrizou cerca de 3,6 milhões de eleitores das 51 cidades. Este quantitativo representa 78,50% dos eleitores aptos desses municípios. Os 973.058 eleitores restantes (21,5%) não fizeram o procedimento.

“Os eleitores deverão aguardar a publicação dos procedimentos para regularização do título”, ressaltou, em nota, o TRE-BA. Conforme o TSE já havia comunicado, a regularização tem que ser feita até 9 de maio.

adblock ativo