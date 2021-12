Tribunal Superior Eleitoral cassa mandato de Targino Machado

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou, por unanimidade, o mandato do deputado estadual Targino Machado (DEM). Os sete ministro votaram nesta terça-feira, 6, favoráveis a cassação do mandato do político baiano, conforme informações do Bahia Notícias.

Targino é acusado de de abuso de poder ao realizar atendimentos médicos em Feira de Santana. Ele chegou a ser absolvido no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRT-BA), mas o Ministério Público Eleitoral, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia (PRE-BA), recorreu contra decisão e levou as acusações ao TSE.

Em investigação, o MP Eleitoral apurou que político se valeu da sua condição de médico para realizar atendimentos gratuitos para a população de Feira de Santana, com o intuito de angariar votos para sua campanha, em 2018.

Ainda conforme as investigações, a população era atendida em clínicas clandestinas em Feira de Santana e, de lá, transportada para os municípios de Cachoeira e São Félix, onde tinham acesso, irregularmente, a serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). A denúncia foi apresentada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

Com a decisão, o primeiro suplente Thiago Correia (PSDB) deverá assumir o mandato. Correia atualmente ocupa a vaga do secretário de Saúde da capital baiana, Leo Prates (PDT). Procurado pelo Bahia Notícias, o político afirmou que não vai comentar pois está em reunião com seu advogado.

