Tribunal envia à AL-BA parecer sobre contas de Wagner

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) encaminhou na quinta-feira, 18, à Assembleia Legislativa da Bahia a íntegra do parecer prévio, e todos os anexos, sobre as contas do governo do Estado referentes ao ano de 2014, último da gestão do ex-governador Jaques Wagner.

O presidente do TCE, conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo, entregou a documentação pessoalmente ao presidente da ALBA, deputado Marcelo Nilo.

As contas do governo foram apreciadas pelo TCE em sessão plenária do dia 2 de junho. Após receber a documentação, a presidência da AL publicará no Diário Oficial do Legislativo a íntegra do parecer e os votos em separado e o material ficará durante 10 dias à disposição para avaliação dos deputados.

Cumprido esse primeiro prazo, os documentos serão encaminhados à Comissão de Finanças e Orçamento, que irá emitir parecer e abrir a pauta para que os parlamentares possam sugerir emendas ao parecer prévio. Depois de apreciadas as emendas pelo relator do processo, que decidirá se as acata ou não, o projeto irá para julgamento no plenário, quando a Casa irã deliberar sobre o mesmo, em sessão com voto secreto.

