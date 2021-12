Tribunal de Justiça nega irregularidades apontadas pelo CNJ

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) afirmou, por meio de nota, nesta terça-feira, 5, que prestou todos os esclarecimentos ao longo do procedimento instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). E garante que não há irregularidades nas ações decididas pelos desembargadores Mário Alberto Hirs, presidente afastado do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), e Telma Brito, ex-presidente do órgão.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia declara que irá cumprir a decisão do CNJ.

Com decisão unanime em julgamento realizado nesta terça-feira, o CNJ determinou o afastamento dos desembargadores Mário Alberto Hirs e Telma Brito por irregularidades na administração e no pagamento de precatórios.

Segundo a sindicância, aberta no início do ano e relatada pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, os desembargadores sabiam das irregularidades e não tomaram providências. O fato teria gerado prejuízo estimado de R$ 448 milhões.

