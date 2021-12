Tribunal de Justiça afasta prefeita de Jequié do cargo

A prefeita de Jequié Tânia Britto (PP) foi afastado do seu cargo pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJ-BA). A decisão liminar foi publicada nesta sexta-feira, 6, no Diário Oficial do TJ-BA e cassa uma outra liminar que mantinha a gestora como prefeita.

Até as 9h, a prefeita, que está na sede do 19º Batalhão da Polícia Militar, recepcionando o governador Rui Costa em visita a cidade no sudoeste da Bahia, ainda não havia sido notificada.

Tânia após denúncias na área de educação. De acordo a decisão, a prefeita e o secretário de educação, João Magno Chaves, por não repassar informações sobre a quantidade de escolas e alunos prejudicados pelo atraso das aulas municipais na cidade em 2015.

Ela e o então secretário de educação chegaram a ser afastados das funções no fim de dezembro de 2015, mas a prefeita retornou ao cargo via uma liminar concedida pela justiça.

O vice-prefeito Sérgio da Gameleira (PSB) assume a prefeitura.

