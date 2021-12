TRF-4 manda soltar Lula da prisão; juiz Sérgio Moro contraria decisão

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser solto da prisão em Curitiba ainda neste domingo, 8, após uma liminar deferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Segundo informações publicadas pela Folha de São Paulo, o desembargador Rogério Favreto acatou o habeas corpus apresentado na sexta-feira, 6, pelos deputados Wadih Damous, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira, do PT, para suspender a execução da pena de 12 anos e um mês no caso triplex. O documento solicitava a liberação imediata do ex-presidente, pois não haveria fundamento jurídico para a prisão dele.

A informação foi confirmada pelo plantão do TRF-4. De acordo com o órgão, os parlamentares permanecem na sede da Polícia Federal tentando fazer com que a ordem seja cumprida.

Diante da decisão favorável ao petista, o juiz Sergio Moro, da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, afirmou que o desembargador federal plantonista do TRF-4 não pode mandar soltar o ex-presidente Lula.

"O Desembargador Federal plantonista, com todo respeito, é autoridade absolutamente incompetente para sobrepor-se à decisão do Colegiado da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e ainda do Plenário do Supremo Tribunal Federal", disse Moro.

Repercussão na Bahia

Pelas redes sociais, o governador Rui Costa comentou a decisão do TRF4. “Lula livre significa respeito à democracia. Lula livre significa que finalmente a justiça aconteceu. Agora, aumenta a esperança de que o País volte a se unir em torno de um projeto de nação com mais justiça social e menos desigualdades. O Brasil está ansioso pela geração de emprego e renda e pela retomada do desenvolvimento econômico. Lula pode liderar esse processo com muita paz e trabalho”, disse.

Veja o alvará de soltura do ex-presidente Lula:

adblock ativo