Treze deputados cassados na Ditadura têm mandatos devolvidos

Treze deputados estaduais baianos tiveram os mandatos que foram cassados pela Ditadura Militar devolvidos simbolicamente nesta segunda-feira, 31, durante uma sessão especial na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A cerimônia acontece em referência aos 50 anos do golpe militar de 1964.

O governador Jaques Wagner, deputados estaduais e parlamentares homenageados participam do evento. "Estamos escrevendo mais uma página da história, que é importante na medida que a perda desses mandatos não foi legítima e agora que podemos ter esse olhar 50 anos depois, acho importante o gesto da Assembleia para que fique registrado para essas pessoas, perante a população que as elegeu, que elas deveriam ter concluído seus mandatos", afirmou Wagner, de acordo com nota enviada pela assessoria do governador.

Os deputados que tiveram os mandatos devolvidos simbolicamente foram Diógenes Alves, cassado em 28/04/1964; Ênio Mendes de Carvalho, cassado em 28/04/1964; Sebastião Augusto de Souza Nery, cassado em 28/04/1964; Wilton Valença da Silva, cassado em 19/10/1966; Hamilton Saback Cohim, Arena, cassado em 13/03/1969; Luiz da Silva Sampaio, cassado em 01/07/1969; Marcelo Ferreira Duarte Guimarães, cassado em 13/03/1969; Osório Cardoso Villas Boas, cassado em 01/07/1969; Aristeu Nogueira, cassado em 19/10/1964; Luiz Leal, cassado em 01/07/1969; Octávio Rolim, cassado em 1964; Oldack Neves, cassado em março de 1969 e Padre Palmeira, cassado em 1964.

A restituição dos mandatos está prevista no projeto de resolução nº 2.210/2013, que contempla os casos que aconteceram entre 1964 e 1969.

