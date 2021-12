TREs começam a divulgar lista de faltosos na próxima quarta

Os Tribunais Regionais Eleitorias (TREs) começam a divulgar na próxima quarta-feira, 20, os nomes dos eleitores que deixaram de votar nas três últimas eleições e que podem ter os títulos cancelados. A lista com eleitores em situação irregular será disponibilizada nas sedes dos cartórios eleitorais. Antes disso, o votante já pode consultar irregularidade, diante à Justiça Eleitoral, por meio do site do TSE.

O eleitor que tiver o nome incluído na relação deverá comparecer ao cartório eleitoral no período de 25 de fevereiro e 25 de abril para regularizar a situação, portando documento oficial com foto, título eleitoral, comprovantes de votação, de justificativa eleitoral e de recolhimento ou dispensa de recolhimento de multa.

O não comparecimento no cartório eleitoral para comprovação do exercício do voto, da justificativa de ausência ou do pagamento das multas correspondentes implicará no cancelamento automático do título de eleitor, que será efetivado entre 10 e 12 de maio de 2013. O eleitor que não votou e não justificou sua ausência pagará multa de R$ 3,50 por cada eleição em que deixou de votar. Se o eleitor não tiver condição financeira de efetuar o pagamento da multa, o juiz eleitoral poderá dispensar o recolhimento.

Quem está em débito com a Justiça Eleitoral fica impedido, por exemplo, de obter passaporte ou carteira de identidade, receber salários de função ou emprego público, participar de concorrência pública ou administrativa, contrair empréstimo em instituição financeira pública e ser nomeado, caso passe em concurso público.

