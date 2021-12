Treino da Stock Car fecha unidades do CAB nesta sexta-feira

Os baianos que tiverem algo a resolver em alguns órgãos administrativos

do Centro Administrativo (CAB) esta semana terão de antecipar sua

tarefa até quinta-feira, já que na sexta algumas instâncias do

Executivo, Legislativo, Judiciário e Eleitoral não funcionarão em razão

dos preparativos para o GP Bahia de Stock Car, que acontece domingo (clique na imagem para visualizar os detalhes no mapa).







Enquanto os servidores dos três poderes compensarão

as horas não trabalhadas na semana posterior, cada um obedecendo a um cronograma

específico, o governador Jaques Wagner (PT) e seus secretários de Estado, o

prefeito João Henrique Carneiro (PMDB), ao lado do ministro Geddel Vieira Lima

(PMDB), prestigiarão o evento esportivo no domingo, nos devidos camarotes

oficiais, com direito a bufê de comes e bebes.







A benesse é uma das

contrapartidas cedidas ao Estado pelo uso do espaço público para a realização do

evento, privado, cujos ingressos já foram todos vendidos. A empresa Vicar, que

organiza o evento, é quem “oferece” a festa aos vips.







O governo está investindo

R$ 5,3 milhões para a realização do evento por cinco anos consecutivos – sendo

R$ 1,8 milhão para a pavimentação da pista mais R$ 3,5 milhões de patrocínio,

que a Vicar usou para construir todo o circuito.







Estarão fechados a Assembleia

Legislativa, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça, Centro de

Engenharia Rural da Bahia (Cerb), secretarias da Administração (Saeb) e do

Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e Sais (autarquia da Secretaria de

Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza).







Vaquinha – A Assembleia Legislativa

do Estado da Bahia antecipará a suspensão do expediente e deputados assistirão

de camarote ao GP Bahia de Stock Car. Ao contrário das demais secretarias e

órgãos que funcionam no Centro Administrativo da Bahia (CAB), a casa legislativa

deixará de funcionar a partir das 13 horas da quinta-feira. Os deputados terão

direito a camarote com 189 lugares e três ingressos cada um, disponibilizados

pela organização do evento. Diferente do Executivo, que terá a sua disposição o

generoso bufê, os 63 deputados estão fazendo uma vaquinha de R$ 50 cada um para

um coquetel.







Para o presidente da Assembleia, Marcelo Nilo (sem partido), não

haverá prejuízo no andamento dos trabalhos. “As horas perdidas serão repostas ao

longo de duas semanas, meia hora cada dia”, afirmou Nilo, que administra um

quadro de pessoal com cerca de mil funcionários, entre cargos de confiança,

efetivos e servidores dos gabinetes. Até ontem, a dois dias do evento, poucos

órgãos do CAB haviam divulgado o cronograma de funcionamento ao público. O

município também ainda não informou quais as áreas que estarão fechadas ao fluxo

de veículos e livres para estacionamento



