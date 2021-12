TRE tem filas diárias e agendamento esgotado para recadastramento biométrico

Com menos de 17% dos 1.933.879 eleitores de Salvador com a biometria cadastrada, a sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), tem amanhecido diariamente com fila para fazer o recadastramento. Quem quer fugir dessa espera e tenta agendar o atendimento também encontra dificuldade, já que as vagas estão esgotadas.

De acordo com a assessoria do TRE, as vagas são abertas nos dias 20 de todos os meses, mas acabam rapidamente. Contudo, o órgão ressalta que o atendimento é realizado de segunda a sexta, das 8h às 18h, mesmo sem hora marcada.

Nestes casos, os eleitores enfrentam longas filas. A dica da assessoria do TRE é buscar atendimento a partir das 16h30, quando o movimento é menor. Diariamente, são realizados cerca de 340 atendimentos na sede do TRE, além dos procedimentos feitos nas Prefeituras-Bairros de Paripe e da Ribeira e nos postos do SAC. No SAC e nas Prefeituras-Bairros, só é atendido com hora marcada.

O recadastramento é obrigatório para todos os eleitores, incluindo os facultativos entre 16 e 18 anos e maiores de 70 anos. Quem não fizer o procedimento até janeiro de 2018, terá o título cancelado, o que acarreta restrições no CPF, não poderá emitir passaporte, receber aposentadoria ou pensão, fazer matrícula em instituição pública ou assumir cargo em concurso.

Apesar do prazo terminar em janeiro, o TRE ressalta que a partir de 20 de dezembro, o órgão entrará em recesso, portanto, é indicado realizar o recadastramento antes desta data. Além de Salvador, o procedimento também deve ser realizado por eleitores de 51 municípios baianos.

>> Documentos necessários

- Documento de identificação com foto;

- Comprovante de residência;

- Documento comprobatório de alterações de dados pessoais, como certidão de casamento.

