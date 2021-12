TRE tem fila longa no último dia para regularizar pendências

Esta quarta-feira, 4, é o último dia para tirar a primeira via do Título de Eleitor, transferir o local de votação ou regularizar a documentação. Como vem acontecendo nos últimos dias, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), amanheceu com longa fila nesta quarta.

Quem não comparecer dentro do prazo está sujeito a pagamento de multa. Contudo, quem estiver com o título regular não precisa comparecer aos cartórios eleitorais. É possível verificar a situação eleitoral no site do TRE.

Também não é necessário fazer o cadastro biométrico agora, já que essa novidade não será exigida nas eleições deste ano.

