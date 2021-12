TRE recomeça o recadastramento biométrico na Bahia

O recadastramento biométrico de eleitores na Bahia foi reativado na segunda-feira, 9. O serviço estava suspenso por causa do recesso. O atendimento acontece nos postos da Justiça Eleitoral em Salvador e no interior do estado volta a ser realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

De acordo com o TRE-BA, os eleitores com inscrição eleitoral em Salvador devem fazer a biometria na Central de Atendimento ao Público (CAP) ou nos cartórios eleitorais, ambos instalados na sede do TRE-BA, na 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Outra opção são os postos do SAC.

O TRE informa ainda que atualmente, a Bahia conta 10.570.085 eleitores e que apenas 1.463.674 passaram pelo recadastramento biométrico. O objetivo é que nos próximos cinco anos, os 9.106.411 eleitores restantes, além daqueles que completarem a idade permitida para votar até 2020 façam o recadastramento biométrico.

Documentos necessários

Para ser atendido o eleitor deverá levar um documento oficial com foto, a exemplo de RG, CNH, carteira profissional, passaporte, carteira de reservista ou certificado de alistamento militar original, além de um comprovante de residência recente. Aqueles que tiveram os dados cadastrais alterados, por entre outros motivos, casamento ou separação, devem levar um documento comprobatório de alteração das informações.

Para os que vão fazer a primeira via do título: homens com idade entre 18 e 45 anos devem levar o comprovante de quitação militar. A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) não é válida como documento de identificação para o alistamento eleitoral, por não conter nacionalidade/naturalidade, assim como o passaporte, por não conter a filiação.

O TRE lembra que aos eleitores que já fizeram o cadastramento biométrico que não precisam retornar aos postos de atendimento do TRE-BA para passar pelo procedimento novamente.

adblock ativo