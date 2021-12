TRE julga processo de Fernando Gomes nesta quinta-feira

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) vai julgar nesta quinta-feira, 24, o indeferimento da candidatura de Fernando Gomes (DEM) à prefeitura de Itabuna. O democrata conquistou o maioria dos votos válidos, mas teve o registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por ter sido enquadrado como ficha-suja. O julgamento ocorreria na terça, 22, mas foi adiado.

Por conta do impasse, a população de Itabuna ainda não sabe quem será o prefeito a partir de janeiro de 2017. Se a decisão for por manter o indeferimento, a Corte irá decidir se novas eleições serão convocadas ou se assume o segundo colocado no pleito, Dr. Mangabeira (PDT).

Fernando Gomes já foi prefeito de Itabuna por quatro vezes. Gomes teve contas rejeitadas pelos tribunais de contas do Estado (TCE) e da União (TCU) e foi considerado ficha-suja.

