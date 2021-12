TRE da Bahia cassa prefeitos de Macarani e Terra Nova

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia cassou, em sessão nesta quarta-feira, 26, os diplomas dos prefeitos dos municípios de Macarani, Antônio Carlos Macedo Araujo, e Terra Nova, Francisco Hélio de Souza.

Em Macarani, a cassação foi motivada por captação ilícita de votos e abuso de poder econômico. Em Terra Nova, o motivo foi privação de direitos políticos em virtude de prática de ato de improbidade administrativa, através de Ação Civil Pública, apreciada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, em 12 de maio de 2009, com trânsito em julgado.



O prefeito cassado de Macarani teve decretada sua ilegibilidade pelo prazo de oito anos por decisão da Corte do TRE-BA. O prefeito cassado de Terra Nova encontra-se impedido de exercer a chefia do poder executivo no município por deliberação da maioria dos membros da Corte Eleitoral.

