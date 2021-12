TRE confirma cassação de prefeito de Tanhaçu

Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) mantiveram a cassação do mandato do prefeito de Tanhaçu João Francisco Santos (PT) e do seu vice Valdívio Aguiar Filho. Inicialmente, a decisão da cassação foi do juiz da 196ª Zona Eleitoral Rodrigo Souza Britto.

Na sessão desta quinta-feira, 26, quatro juízes votaram a favor da manuntenção da cassação e três foram contra. O voto de desempate foi do presidente do TRE, o desembargador Lourival Almeida Trindade.

Além da cassação, os gestores devem ficar inelegíveis por oito anos a contar a partir da eleição de 2012. A defesa do prefeito e do vice ainda podem entrar com embargo de declaração questionando a decisão. Com isso, eles só podem ser afastados após a publicação do julgamento desses eventuais embargos, caso eles sejam interpostos.

O prefeito e seu vice são acusados de compra de votos no pleito de 2012. Eles foram eleitos com 7.019 votos. De acordo com a acusação, eles ofereceram vantagens para eleitores, que seriam beneficiados por meio de fraude em concurso público e em processo licitatório. Além disso, a oposição acusa os gestores de ter dado dinheiro em troca de votos.

