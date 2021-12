TRE-BA ocupa 1ª colocação em produtividade

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) ocupa atualmente a primeira posição em produtividade entre os estados e reduziu de 22.560 para 11.258 o número de processos, entre judiciais e administrativos, de junho de 2014 até a última quinta-feira, 9. Os dados, divulgados nesta sexta-feira, 10, constam no Portal Transparência do Tribunal Superior Eleitoral.

Entre os TREs de maior porte - Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais -, apenas o baiano apresentou diminuição em números absolutos de processos em tramitação nesse período. O TRE-BA reduziu pela metade a quantidade de ações.

Em relação ao critério de produtividade percentual, a Bahia ocupa a 4ª colocação e tem menos de 50,09% de processos tramitando nas Zonas Eleitorais. Os Estados de Sergipe, com diminuição de 64,52%, Amazona, 61,91% e Paraíba com 55,4% ocupam as primeiras posições.

De acordo com a assessoria do TRE-BA, "entre as atividades que contribuíram para esta celeridadade estão as Inspeções Cartorárias, ações desempenhadas pela Corregedoria Eleitoral com a administração efetuando o levantamento das causas pendentes de julgamento".

adblock ativo