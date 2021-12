TRE-BA muda sistema de agendamento de biometria e cria novas vagas

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) liberou nesta quinta-feira, 20, mais vagas para agendar o recadastramento biométrico. Contudo, o serviço está fora do ar nesta manhã. De acordo com a assessoria do órgão, a página está instável por conta do grande número de acesso. O setor de tecnologia do TRE está monitorando e tentando estabilizar o serviço.

Após o relato de eleitores que encontram dificuldade em agendar o recadastramento, o tribunal decidiu modificar o procedimento. A partir desta quinta, o agendamento passa a ser semanal, ao invés de mensal, como era realizado. A mudança tem o objetivo de facilitar o agendamento e diminuir o número de faltosos.

Diante disso, nesta quinta foram disponibilizadas 2.432 vagas para fazer o recadastramento na Central de Atendimento do TRE, que fica no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O procedimento deve ser realizado entre 1º e 4 de agosto. Nas próximas semanas, as vagas serão disponibilizadas sempre às sexta-feiras. A expectativa é liberar 3.040 senhas para atendimento na sede do órgão, no CAB.

A mudança não vale para atendimento nas Prefeituras-Bairros, que vai continuar disponibilizando as vagas uma vez por mês. De acordo com a assessoria do TRE, as novas senhas para agendamento nesses postos estarão disponíveis a partir das 13 horas desta quinta no site do TRE.

O recadastramento biométrico é obrigatório e deve ser realizado até 31 de janeiro, lembrando que no dia 19 de dezembro o TRE suspende o atendimento por conta do recesso de final de ano. No último balanço divulgado pelo órgão nesta quarta, 19, 1.524.915 eleitores ainda não compareceram aos cartórios para coletar suas digitais em Salvador.

Quem não realizar o procedimento terá o título de eleitor cancelado, o que causa transtornos como suspensão de pagamento de benefícios sociais, de aposentadorias e pensões, além de ficar impedido de emitir passaporte, fazer matrícula em instituição de ensino superior e tomar posse em cargo público.

