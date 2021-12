TRE-BA irá analisar processo contra deputado Roberto Britto

O deputado federal Roberto Britto (PP-BA), um dos investigados na Operação 'Lava-Jato', terá processo analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), no qual está envolvido.

De acordo com o Ministério Público Federal na Bahia (MPF-BA), nas eleições de 2014, o parlamentar utilizou R$ 50 mil da Câmara dos Deputados para confeccionar e distribuir informativos com propaganda eleitoral, visando sua reeleição.

Em fevereiro deste ano, o procurador Regional Eleitoral, Ruy Mello, impetrou recurso requerendo a condenação e a cassação do diploma e aplicação de multa ao deputado, que foi parcialmente acatado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou a realização de novo julgamento.

Nesta nova análise, deverá ser estipulada a punição para o parlamentar. As condutas vedadas aos agentes públicos constam nos arts. 73 a 78 da Lei nº 9504/97, que estabelece as normas para as eleições.

