TRE-BA é notificado sobre pedido de prorrogação para a biometria

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) foi notificado sobre o pedido de prorrogação do prazo para recadastramento biométrico emitido pela Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) no último sábado.

Segundo a assessoria do órgão, o pedido está em análise e não possui previsão para divulgação do resultado, porém afirma que é provável que seja analisado até amanhã, quando termina o prazo do recadastramento na Bahia.

“Não existe indicativo, até o momento, de que isso possa ocorrer [a prorrogação]. A Comissão da Biometria continua trabalhando com o prazo final de 31 de janeiro. Seguramente, nesse momento, já temos mais de 75% do eleitorado de Salvador biometrizado, um excelente resultado para o número de eleitores da capital. Mas a palavra final é da presidência do TRE-BA”, diz a assessoria, em nota.

Ampliação

Para atender a demanda de eleitores, o TRE estendeu o atendimento até a madrugada para aqueles que chegarem na fila até as 18h, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). São 140 servidores e 126 guichês de atendimento na sede do TRE.

No último final de semana, foram atendidos 17.575 eleitores em Salvador. Na última atualização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realizada na manhã de desta segunda, o número de eleitores com identificação biométrica, em Salvador, era 1.363.359 (67,45%), dos 2.021.149 eleitores.

Na Bahia, das 51 cidades que estão em revisão extraordinária, 3.194.925 eleitores foram biometrizados (71,15%), de um total de 4.490.576. Os números são atualizados diariamente no portal do TSE.

Para quem ainda não realizou o recadastramento biométrico, encarar a fila na sede do TRE não é tarefa fácil. “Eu cheguei, por volta das 5h, e várias pessoas estavam na fila. Isso é uma humilhação”, diz o professor Carlos Santos, 35.

Tentar distinguir a fila, também, não é simples. As cadeiras alugadas por valores variáveis são usadas para sentar ou para proteger contra o sol. E quem não tem cadeira, usa colchão ou deita na grama.

Com a quantidade de pessoas, os comerciantes nem ligavam para a concorrência “Tem muita gente aqui, dá pra vender de tudo. Água, almoço, lanche, produtos de casa, aluguel de cadeira. Ainda tem o pessoal do Uber”, diz o vendedor Elias Souza.

Além do TRE, é possível realizar o recadastramento em outros locais, mediante distribuição de senha. Os locais são Estação Metrô de Pirajá; Ministério Público, em Nazaré; Estação Metrô – Bonocô; Assembleia Legislativa, Secretaria da Fazenda do Estado, Tribunal de Justiça e Estação Ferroviária da Calçada.

Para ser atendido, o eleitor deve estar com documento de identificação com foto, comprovante de residência (emitido, no máximo, há três meses) e o título de eleitor.

